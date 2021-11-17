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"واتساب" تجهّز مفاجأة لأصحاب الحواسيب المحمولة والمكتبية

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"واتساب" تجهّز مفاجأة لأصحاب الحواسيب المحمولة والمكتبية "واتساب" تجهّز مفاجأة لأصحاب الحواسيب المحمولة والمكتبية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تجهيز منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، مفاجأة لأصحاب الحواسيب المحمولة والمكتبية.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "واتساب" قررت طرح تطبيق تجريبي مستقل للأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز".

وستضم النسخة الاستثنائية من "واتساب بيتا" عددًا من المزايا والتقنيات الجديدة التي تجهزها شركة "ميتا" -أو فيسبوك سابقًا- وغير المتوفرة في إصدار سطح المكتب التقليدي من "واتساب".

وبات إصدار "واتساب بيتا" متاحًا للتنزيل مجانًا عبر متجر تطبيقات "مايكروسوفت ويندوز" للحواسيب المحمولة والمكتبية.

ويعتمد إصدار "واتساب" الجديد على منصة "يونفيرسال ويندوز"؛ حيث يمكن أن تعمل إشعاراته، حتى لو كان التطبيق مغلقًا.

ويتيح "واتساب بيتا" لوحة مفاتيح استثنائية جديدة، ويدعم وظائف الأجهزة المتعددة، بمعنى أنك لن تحتاج إلى هاتف لتسجيل دخول حسابك على واتساب مجددًا.

ولا يزال التطبيق حاليًا في مرحلة تجريبية، ومتوقع أن تضيف إدارة واتساب ميزات جديدة في المستقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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