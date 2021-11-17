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غدا .. ندوة حول تشريعات واسراتيجيات مناهضة العنف ضد المرأة

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غدا .. ندوة حول تشريعات واسراتيجيات مناهضة العنف ضد المرأة غدا .. ندوة حول تشريعات واسراتيجيات مناهضة العنف ضد المرأة

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تنظم مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية "أكت" ومؤسة إدراك للتنمية والمساواة ، ندوة حول تشريعات واسراتيجيات مناهضة العنف ضد المرأة خلال الخمس سنوات الماضية "ماذا بعد انتهاء مدد الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات "؟ ، وذلك بحضور عدد من الناشطات والخبراء فى مجال حقوق المرأة .

وستتناول الندوة تساؤلات حول مستقبل قوانين مناهضة العنف والاستراتيجيات والخطط الوطنية القادمة لمناهضة العنف ضد النساء ومدى مشاركة وانخراط المجتمع المدنى فى صياغة وتنفيذ الأهداف والمحاور ، وتأتى تلك الجلسة فى إطار أنشطة مؤسسة أكت ومؤسسة إدراك لحملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات .

المصرى اليوم

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