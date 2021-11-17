في القصيم.. 154 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات العام الدراسي 1443

★ ★ ★ ★ ★

الذين استكملوا تلقي لقاح كورونا على جرعتين

استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، استعداداتها لاختبارات الفصل الأول من العام الدراسي 1443هـ، اليوم، حضوريًّا للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية للطلاب والطالبات الذين استكملوا تلقي لقاح كورونا على جرعتين، مع اتخاذ كل الاحترازات والتدابير الصحية لضمان سلامتهم، ومن خلال منصة "مدرستي" لمن لم يستكمل التحصين بالجرعتين، ومن تقل أعمارهم عن 12عامًا، وطلاب المرحلة الابتدائية؛ وذلك لأكثر من 153 ألف طالب وطالبة، يمثلون طلاب الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

وأكد مدير إدارة الاختبارات والقبول (بنين) علي الزميع، أنه تم التأكيد على المدارس بضرورة نشر جداول الاختبارات للطلاب والطالبات، وتهيئتهم للاختبارات الحضورية.

ولفت إلى أن موعد الاختبار لطلبة المرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي" سيكون في تمام الساعة الرابعة عصرًا؛ فيما تستمر العملية التعليمية لهم خلال فترة الاختبارات بتقديم الإثراءات التعليمية لرفع المستوى التحصيلي ومعالجة الفاقد التعليمي.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة قدمت رسائل توعوية تثقيفية بأهمية الانضباط والحرص على الوقت والمذاكرة وجدولة المواد، وسعت في مختلف إداراتها ومكاتبها إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة للجميع؛ لخلق أجواء مساعدة على نجاح سير الاختبارات.