محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش

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انتقد محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بعد الاداء الذي ظهر عليه المنتخب في مباراة الجابون.

وقال محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة» :«الجميع تسرع بالحكم على كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بعد الفوز على ليبيا ذهابا وإيابا»، مضيفًا :«تقييم المدرب البرتغالي يحتاج بعض الوقت».

وأضاف :«كيروش، اثار الجدل بسبب اختياراته في قائمة المنتخب واستبعاد العناصر الاساسية، والخطة التي يلعب بها»، مضيفا :«أتعجب بشدة من مشاركة الثنائي محمد شريف وأحمد ياسر ريان في مركز الجناح خلال مباراة الجابون».

وتابع : «كأس العرب المقبلة، ستكون فرصة جيدة للمدير الفني البرتغالي، لاستقرار على الشكل الأساسي للمنتخب قبل بطولة امم افريقيا».

يذكر أن منتخب مصر الفوز على الجابون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.