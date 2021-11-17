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إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي

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إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي

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كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن هناك صراع بين عدد من الأندية الأوروبية للتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية، عبر فضائية «الحياة» :«هناك أكثر من نادي يريد التعاقد مع أليو ديانج، في يناير المقبل، وذلك في ظل تألقه مع الفريق الأحمر خلال الفترة الجارية».

وأضاف : «نادي ليل الفرنسي ينافس نادي جالاتا سراي التركي لضم أليو ديانج خلال الميركاتو الشتوي المقبل».

يذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا لعب مع الأهلي هذا الموسم 4 مباريات في مختلف البطولات، أحرز خلالها هدفًا واحدًا.

المصرى اليوم

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