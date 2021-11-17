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قال الدكتور حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي، إن منظومة التأمين الصحي الشامل أساسها التنافسية ما بين مقدمي الخدمات الصحية في مصر من قطاعات مختلفة «حكومي وعام وخاص».

وأضاف صادق، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح، ببرنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «الآن لدينا 113 مقدم خدمة من القطاع الخاص في المنظومة، وكل ذلك في مصلحة المواطن حتى نصل بأعلى جودة نقدمها له».

واستكمل: «المواطن في المنظومة الجديدة أعقد وأغلى عملية جراحية يمكن أن يخضع لها لن يتكبد فيها أكثر من 300 جنيه مساهمة».