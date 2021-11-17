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بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج

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بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج

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تم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية، وجامعة العريش، بشان توعية الشباب المقبل على الزواج من شباب الجامعة .

وأشار بيان صحفى لجمعية حقوق المرأة السيناوية مساء الثلاثاء، إلى أنه تم توقيع البروتوكول بهدف توعية شباب الجامعة ‏وتعزيز ودعم قدرات الشباب الجامعى المقبل على الزواج بعد التخرج من الجامعة بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة ‏وتطوير آليات ‏الدعم والإرشاد الأسرى وفض ‏المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق .

وأوضح البيان أن الجامعة هي مهد الشباب بما تتيح لهم من التفرغ للعلم والمعرفة فهى بالنسبة لهم مرحلة ذهبية، والشباب ركيزة المجتمع.. فهم ‏نخبة ‏الأجيال ومعقد الآمال، وأن الشباب الجامعى رأس هذه الطليعة لما يمتلكونه من الكفاءات ‏العلمية الممزوجة بنبض الشباب ‏الطامح .‏

وأعلن البيان أنه وقع البروتوكول عن الجمعية سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن جامعة العريش الدكتور ‏حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة .‏

وقالت سوسن حجاب إن البروتكول ينتهى تنفيذه في شهر مايو ‏من عام 2022‏، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال البروتوكول برنامج تأهيل الشباب المقبل على الزواج، توفير معارف أساسية للمقبلين على ‏الزواج من الشباب، والعمل من خلال البرنامج على ‏تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات ‏الطلاق ‏ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، ‏إلى جانب المعلومات الأساسية ‏للصحة الإنجابية ومرحلة الحمل، والتوعية بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر .

من جانبه قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، إن الجامعة تمد يدها إلى كل من يخدم المجتمع في أي مجال، وأنه مقتنع ‏بفكرة الجمعية بتقديم توعية وإرشاد يخدم أبناءنا الطلاب من البنين والبنات المقبلين على الزواج بعد التخرج.. مشيرا إلى أن هدف الجامعة ‏من توقيع هذا البروتوكول هو أن يكون للمجتمع المدنى دورا أساسيا مع الجامعة لتصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم ‏الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعى، ‏ومعرفة الشباب بالحقوق والواجبات الشرعية للزوج والزوجة.. إلى جانب السن ‏المناسب للزواج، أسس الزواج الناجح، فترة الخطوبة، والذمة المالية للمرأة.‏

من جانبه قال إبراهيم سالم المدير التنفيذى لجمعية حقوق المرأة السيناوية، إنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة العلمية المعتمدة من جانب ‏رئيس الجامعة لوضع خطة التنفيذ طبقا لبنود البروتوكول الذي تم اعتماده والتوقيع عليه من الطرفين، وأنه سيتم تنفيذ البروتكول على هيئة ‏محاضرات وورش عمل بمعرفة متخصصين في هذا المجال بمعدل ندوتين في الشهر .‏

المصرى اليوم

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