بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج

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تم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية، وجامعة العريش، بشان توعية الشباب المقبل على الزواج من شباب الجامعة .
وأشار بيان صحفى لجمعية حقوق المرأة السيناوية مساء الثلاثاء، إلى أنه تم توقيع البروتوكول بهدف توعية شباب الجامعة وتعزيز ودعم قدرات الشباب الجامعى المقبل على الزواج بعد التخرج من الجامعة بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق .
وأوضح البيان أن الجامعة هي مهد الشباب بما تتيح لهم من التفرغ للعلم والمعرفة فهى بالنسبة لهم مرحلة ذهبية، والشباب ركيزة المجتمع.. فهم نخبة الأجيال ومعقد الآمال، وأن الشباب الجامعى رأس هذه الطليعة لما يمتلكونه من الكفاءات العلمية الممزوجة بنبض الشباب الطامح .
وأعلن البيان أنه وقع البروتوكول عن الجمعية سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن جامعة العريش الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة .
وقالت سوسن حجاب إن البروتكول ينتهى تنفيذه في شهر مايو من عام 2022، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال البروتوكول برنامج تأهيل الشباب المقبل على الزواج، توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج من الشباب، والعمل من خلال البرنامج على تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، إلى جانب المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية ومرحلة الحمل، والتوعية بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر .
من جانبه قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، إن الجامعة تمد يدها إلى كل من يخدم المجتمع في أي مجال، وأنه مقتنع بفكرة الجمعية بتقديم توعية وإرشاد يخدم أبناءنا الطلاب من البنين والبنات المقبلين على الزواج بعد التخرج.. مشيرا إلى أن هدف الجامعة من توقيع هذا البروتوكول هو أن يكون للمجتمع المدنى دورا أساسيا مع الجامعة لتصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعى، ومعرفة الشباب بالحقوق والواجبات الشرعية للزوج والزوجة.. إلى جانب السن المناسب للزواج، أسس الزواج الناجح، فترة الخطوبة، والذمة المالية للمرأة.
من جانبه قال إبراهيم سالم المدير التنفيذى لجمعية حقوق المرأة السيناوية، إنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة العلمية المعتمدة من جانب رئيس الجامعة لوضع خطة التنفيذ طبقا لبنود البروتوكول الذي تم اعتماده والتوقيع عليه من الطرفين، وأنه سيتم تنفيذ البروتكول على هيئة محاضرات وورش عمل بمعرفة متخصصين في هذا المجال بمعدل ندوتين في الشهر .