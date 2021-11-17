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«فستاني اتقطع» .. أول تعليق من نيللي كريم بسبب انفعال زوجها على المعجبين في «قرطاج السينمائي»

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«فستاني اتقطع» .. أول تعليق من نيللي كريم بسبب انفعال زوجها على المعجبين في «قرطاج السينمائي» «فستاني اتقطع» .. أول تعليق من نيللي كريم بسبب انفعال زوجها على المعجبين في «قرطاج السينمائي»

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علقت الفنانة نيللي كريم ، على الفيديو المتداول عبر صفحات «السوشيال ميديا»، الذي ظهر فيه زوجها لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور ، وهو ينفعل على المعجبين، وذلك خلال حضورهما مهرجان قرطاج السينمائي في تونس، الأحد الماضي، قائلة :«أنا من الناس اللي أي حد بيبقى عايز يتصور معايا من أصغر واحد لأكبر واحد عمري ما أقول لا، بس لما خلص المهرجان خرجنا كلنا في هجوم حاصل عليا».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج«يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة mbc مصر : «كنت لابسة فستان طويل الناس داست على فستاني، وفي حد دفعنى علشان يتصور معايا، وفستاني اتقطع».

وتابعت : «كان في حالة هرجلة حاصلة، فأنا خرجت من القاعة للعودة بسرعة على الأوتيل»


وكان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة نيللي كريم بصحبة زوجها لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، أثناء تواجدهما في مهرجان أيام قرطاج السينمائي ،وظهر عاشور وهو ينفعل على أحد الأشخاص يحاول التقاط صورة سيلفي مع نيللي، وقال: «مش هنتصور مع حد، دي مهزلة».

المصرى اليوم

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