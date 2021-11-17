محمد نصر يكشف لـ«المصري اليوم» المتسبب في خطأ اسم «إيمان عاشور»

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حالة من الجدل الكبير، انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة مصر والجابون والتى أقيمت عصر الثلاثاء في ختام دورى المجموعات المؤهل للمرحلة الاخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم بقطر العام المقبل .

وذلك بعد ظهور اسم امام عاشور لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى أثناء نزولة المباراة باسم «إيمان عاشور» وهو ما خلف حالة من الجدل الشديد، ما بين الغضب والسخرية، بعد تناقل عدد كبير من الجماهير صورًا لتشكيل منتخب مصر والذي ظهر فيه الخطأ .

وتواصلت «المصري اليوم» مع محمد نصر مخرج المباراة لكشف حقيقة الصورة وأن كانت حقيقية ومفبركة.

ولم يحسم نصر حقيقة الصورة سواء كانت حقيقية أو مفبركة ولكن أكد أنه لو افترض أن الاسم نزل بنفس الصورة التي حدثت فالخطأ لا يتحملة طاقم الإخراج أو القناة الناقلة للمباراة .

وقال نصر في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «الذي لا يعرفه الكثيرون أن أسماء اللاعبين في قائمة المباراة الجهة الوحيدة المسؤولة عنها هي الاتحاد الدولى «فيفا» ويتم إرسال قائمة المباراة سواء الأساسية أو البدلاء عن طريق إشراف فيفا».

وتابع: «طاقم الإخراج ليس من اختصاصاته تصحيح أو تغير أو تعديل الاسم المرسل من قبل «فيفا» حتى لو تم اكتشافة، وطاقم الاخراج مطالب بتطبيق كشف الأسماء المرسلة من قبل «فيفا»، مضيفًا أنه لو وجد خطأ فيتحملة الاتحاد الدولى ويجيب العودة لفائمة اللاعبين المرسلة من قبل الاتحاد الدولى .

وواصل:«طبيعة عمل المخرج هو الالتزام بكشف الأسماء المرسلة له، فمثلا عقب إعلان المدير الفنى قائمة اللاعبين لا يرسلها للمخرج أو القناة ولكنت طاقم الإخراج يتلقها عن طريق جهة رسمية وهى فيفا» .

وزاد أن في حالة التبديل طاقم الإخراج يضغط فقط على الاسم عبر الجهاز المسجل عليه قائمة اللاعبين الأساسية والاحتياطية في الخروج أو الدخول ولا يعيد كتابته بنفسه.