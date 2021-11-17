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منى الشاذلي تستضيف صناع الفيلم الوثائقي «في حالة سقوط كارثة القمر»

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منى الشاذلي تستضيف صناع الفيلم الوثائقي «في حالة سقوط كارثة القمر» منى الشاذلي تستضيف صناع الفيلم الوثائقي «في حالة سقوط كارثة القمر»

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يحل صناع الفيلم الوثائقي «في حالة سقوط كارثة القمر» الحاصل على جائزة إيمي هذا العام، ضيوفا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، غدا الأربعاء، في تمام التاسعة مساء.

يأتي ذلك بعد حصول البرنامج على حقوق عرض الفيلم من مركز التقنية الافتراضية، التابع لمعهد ماساتشو ستس للتقنية وجامعة MIT، منتجي الفيلم وصناعه.

يستضيف البرنامج الصحفية المصرية باكينام عامر أحد كتاب الفيلم الرئيسيين، لتشرح رحلة الفيلم منذ التفكير فيه حتى فوزه بالإيمي. كما يستضيف عبر سكايب البروفيسور فوكس هاريل مدير مركز التقنية الافتراضية والمشرف على فريق عمل الفيلم، الذي يدور موضوعه حول التزييف العميق من خلال خطاب وهمي للرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون، يلقيه بحزن بسبب فشل رحلة الهبوط على القمر «أبوللو 11” عام 1969.

تتضمن الحلقة أيضا لقاء مع المحامية نهاد أبوالقمصان وأولادها، بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة زوجها الحقوقي الشهير حافظ أبوسعدة.

المصرى اليوم

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