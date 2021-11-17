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تصدرت أغنية «إنت الحظ» للنجم الكبير عمرو دياب، قوائم الأكثر استماعا على مستوى الوطن العربي في تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي» .

وكان عمرو دياب احتل المركز الأول في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا خلال الأسبوع الماضي على موقع «Youtube» حيث كشف الموقع عن الأفضل لهذا الأسبوع حسب تصنيف «Youtube Charts» ،وجاء عمرو دياب في المرتبة الأولى بنسبة مشاهدات لأغانيه وصلت لأكثر من ثمانية ملايين مشاهدة، خلال أسبوع واحد.

يذكر أن أغنية «إنت الحظ» من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي توزيع وسام عبدالمنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد «عيشني» خلال شهر ديسمبر القادم، ويواصل الهضبة تسجيل أغنيات ألبومه والذي طرح منه حتى الآن أغنيات «