عزيز مرقة و«مسار اجباري» يفتتحون سلسلة حفلات «Extra Bass» الجمعة المقبلة (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج
وقع اختيار النجم الأردني عزيز مرقة ملك أغاني «الراز» التي يمزج فيها «الراب والجاز» مع الموسيقى الشرقية للمشاركة في افتتاح الجزء الأول من سلسلة حفلات «Extra Bass» وذلك بـ «فاميلي بارك» بالتجمع الأول مساء يوم الجمعة المقبل ١٩ نوفمبر الجاري.
يقوم بتنظيم حفلات «Extra Bass» ال دي جي ياسر الحريري، وحسين مصطفي، ويشارك في إحياء الجزء الأول أقوى الفرق الموسيقية المحببة لدي الشباب من مختلف الأعمار، وهي «مسار اجباري»، «المربع» الأردني، «أوتو ستراد» بالإضافة إلى «ديسكو مصر».
وكان الحريري شارك مؤخرا في تنظيم أضخم حفلات صيف ٢٠٢١ بالعلمين الجديدة، وكان أكثرهم نجاحا حفل «ويجز» بالعلمين الجديدة، والذي ضم نجوم الراب عفرتو عفرتو، باتستيوتا، وزة منتصر، والذي أقيم ضمن الدورة الثانية لمهرجان الماسة الغنائي، وشغلت أحداثه مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت بداية الشرارة الأولى لبروز اسم ويجزإعلاميا.
وقررت إدارة الحفل تعديل منطقة جمهور فئة الـ «سيلفر» كي يتمكنوا من مشاهدة المسرح بالكامل بشكل أفضل مما سبق، باعتبارهم الفئة الأكبر في الحفل، والتي تتخطي نسبة الـ 80% من الحضور، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية فئتي الـ «جولد» والـ «VIP» وتتراوح أسعار التذاكر من ٣٠٠ و٥٠٠ إلى ٧٠٠ جنيها للفرد حسب كل فئة.