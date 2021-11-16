عزيز مرقة و«مسار اجباري» يفتتحون سلسلة حفلات «Extra Bass» الجمعة المقبلة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

وقع اختيار النجم الأردني عزيز مرقة ملك أغاني «الراز» التي يمزج فيها «الراب والجاز» مع الموسيقى الشرقية للمشاركة في افتتاح الجزء الأول من سلسلة حفلات «Extra Bass» وذلك بـ «فاميلي بارك» بالتجمع الأول مساء يوم الجمعة المقبل ١٩ نوفمبر الجاري.

يقوم بتنظيم حفلات «Extra Bass» ال دي جي ياسر الحريري، وحسين مصطفي، ويشارك في إحياء الجزء الأول أقوى الفرق الموسيقية المحببة لدي الشباب من مختلف الأعمار، وهي «مسار اجباري»، «المربع» الأردني، «أوتو ستراد» بالإضافة إلى «ديسكو مصر».