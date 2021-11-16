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طارق قنديل: الأهلي أفضل ثان نادي في العالم ..

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طارق قنديل: الأهلي أفضل ثان نادي في العالم .. فيديو طارق قنديل: الأهلي أفضل ثان نادي في العالم ..

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قال طارق قنديل، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الأهلي حصل على 23 بطولة قارية بعد ريال مدريد وثاني أفضل نادي في العالم، لافتًا إلى أن فرحة جماهير النادي بالنجمة التاسعة كبيرة (أفضل نادي محترف لمدة 8 سنوات متتالية)؛ لأنها جاءت بعد غياب اللقب لمدة 7 سنوات.

وتابع قنديل، خلال ظهور تلفزيوني، أن النشاط الرياضي في النادي، غير كرة القدم، مصروف عليه في آخر ميزانية 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون بها اهتمام أكبر بالنشاطات الرياضية.

وأضاف أن عضو الجمعية العمومية عائلة النادي الأهلي، بالإضافة للجمهور والعاملين، لافتًا إلى أنهم يسعون لمجاراة التطور التكنولوجي داخل النادي «النادي به مستشار للتطور التكنولوجي»، مؤكدًا أن النادي لديه 33 مليون متابع على السوشيال ميديا.

وأوضح أنه يتم الدفع بالنادي في الريادة الرقمية التكنولوجية التي تجري حاليًا، لافتًا إلى أن الكابتن الخطيب أخبر الراغب للترشح في أعضاء مجلس الإدارة للاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة؛ استعدادًا للجلوس مع حكماء النادي للعرض عليه.

ولفت إلى أن هذا الأمر يُعتبر تقليدًا لدى النادي؛ مؤكدًا أن هناك معايير لاختيار المشاركين ي خوض الترشح لهذه الانتخابات؛ مؤكدًا أن كل مرحلة ولها متطلباتها وظروفها الخاصة؛ لتحقيق أحلام جمهور النادي الأهلي وطموحاته.

وتابع أن خدمة النادي الأهلي شرف (داخل أو خارج المجلس)، مشيرًا إلى أن أي عضو في الجمعية العمومية للنادي الأهلي تتوافر فيه شروط الترشح يحق له الترشح في انتخابات النادي، مؤكدًا أن قائمة الخطيب تتحرك بشكل جماعي في فروع القلعة الحمراء.

وأكد أنه لم يحدث أي خلافات بين العامري فاروق وخالد مرتجى على منصب نائب رئيس النادي، لافتًا إلى أنه تم إعداد لائحة لمضاعفة مرتبات العاملين في النادي الأهلي، لافتًا إلى أن أمين الصندوق واجبه إدارة أموال النادي نفسه.

المصرى اليوم

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