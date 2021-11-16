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مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:29 صباحاً
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:29 صباحاً
«ذبحة صدرية» .. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:13 صباحاً
إعلامي: الزمالك يهدد حارسه الدولي بسبب مفاوضات الأهلي
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:13 صباحاً
إنفانتينو: صلاح لديه الفرصة للتتويج بجائزة «ذا بيست»
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:13 صباحاً
كريم فؤاد: إحساس انك في الأهلي شعور لا يوصف.. ولا مجال إلا للفوز
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:13 صباحاً
بعد مشاركته في حفل افتتاح «الكباش» .. وائل الفشني: «كنت بدعي ربنا ليل نهار إني أغني قدام الرئيس»
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:13 صباحاً
بعد هزيمته من الزمالك .. أول إجراء رسمي من سيراميكا كليوباترا ضد محمد معروف
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:57 صباحاً
الأهلي يخطط لضم نجم الاتحاد السكندري
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:57 صباحاً
محمد بركات ينتقد حكم الزمالك وسيراميكا كليوباترا
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:40 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائرى وفق الجدول الزمنى
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 10:51 مساءً
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