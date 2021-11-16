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جدة .."باجبير" يدشن الحملة التثقيفية للسكري بمستشفى الأطفال بالعزيزية

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بمناسبة اليوم العالمي للمرض

جدة ..

دشن المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للاطفال بجدة الدكتور محمد بن حسن باجبير الحملة التوعوية والتثقيفية عن مرض السكري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري بحضور نائب المشرف العام على مستشفى العزيزية للاطفال بجدة الدكتورة بسمة الحجيلي.

وتستهدف الفعالية توعية المراجعين ومرضى السكري خاصة من خلال رسائل تثقيفية عن مرض السكري لزيادة ورفع مستوى المعرفة بهذا المرض بنوعيه وكذلك رفع الوعي الصحي للمرضى وذويهم.

وأشار القائمون على هذه المناسبة إلى أن الفئات المستهدفة هي مرضى السكري وذويهم وموظفي المستشفى وكل شرائح المجتمع بمحافظة جدة وذلك لتوعيتهم بتجنب مخاطر المرض وأهمية النظام الغذائي الصحي للوقاية منه وخلال ذلك أيضًا تم إبراز المجسمات التوعوية بمرض السكري للجمهور والحاضرين وتوزيع البروشورات والكتيبات التي تحتوي على المعلومات المهمة وكل جديد وحديث عن داء السكري بأنواعه.

جدة ..

جدة ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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