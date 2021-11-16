«تشو» أول سائق صيني يشارك في فورمولا 1

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يدخل "جوانيو تشو" التاريخ بعد أن يدافع عن ألوان ألفا روميو الموسم المقبل، ليصبح أول سائق من الصين ينافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، بعدما أعلن الفريق السويسري الذي تزوده فيراري بالمحركات، عن التعاقد معه اليوم الثلاثاء.

ويعمل السائق البالغ عمره 22 عاما، حاليا، سائقا للتجارب في فريق ألبين المملوك لرينو وينافس أيضا في فورمولا 2، حيث يحتل المركز الثاني في الترتيب العام قبل سباقين من النهاية في السعودية وأبوظبي.

وسيصبح تشو شريكا للسائق الفنلندي المخضرم فالتيري بوتاس الذي سينضم إلى ألفا روميو من مرسيدس في تشكيلة جديدة تماما للفريق.

وقال تشو في بيان "حلمت منذ طفولتي بالصعود إلى أعلى مكانة في هذه الرياضة التي أعشقها والآن أصبح الحلم حقيقة".

وختم "بعد أن أصبحت أول سائق من الصين على الإطلاق ينافس في فورمولا 1 سطرت رياضة المحركات في الصين تاريخا جديدا".

وعلق فريدريك فاسور رئيس ألفا روميو الذي يحتل فريقه المركز التاسع بين 10 فرق في بطولة الصانعين "هذا القرار مهم جدا لمستقبل الشركة".

وأضاف "لم يتم اختياره فقط لأنه من الصين لكنها ستكون خطوة هائلة للشركة والرعاة ولفورمولا 1 إجمالا".

وأكمل "يتألق تشو حاليا في فورمولا 2، فاز في البحرين وسيلفرستون هذا الموسم ولا يزال في موقف جيد للفوز بالبطولة، أنا متفائل جدا بهذا التعاقد".