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3 خطوات لمعرفة عدد خطوط المحمول المسجلة باسمك.. تعرف عليها

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3 خطوات لمعرفة عدد خطوط المحمول المسجلة باسمك.. تعرف عليها 3 خطوات لمعرفة عدد خطوط المحمول المسجلة باسمك.. تعرف عليها

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أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الثلاثاء، تطبيقا جديدا يقدم عددا كبيرا من الخدمات ومنها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسم كل شخص.

وكشف مصدر مسؤول بالجهاز، أن أكثر من ربع مليون مستخدم بمتجري App Store وPlay Store، قاموا بتنزيل تطبيق «ماي نترا»، الذي أطلقه الجهاز قبل 5 أيام.

ويتيح تطبيق «My NTRA» لمستخدمي المحمول تيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، والذي يمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات، ويأتي هذا التطبيق نتاج لما رصده الجهاز من شكاوى واحتياجات المستخدمين بالسوق المصرية، ويعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تيسير طرق الحصول خدمات الاتصالات وتعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

ويعمل التطبيق على التيسير على المستخدمين من خلال توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات والحصول عليها بشكل الكتروني باستخدام الهاتف المحمول، حيث يحتوي التطبيق على العديد من الخدمات التفاعلية للمستخدمين من الأفراد، الخدمة الأولى هي (منظومة الشكاوى) والتي يستطيع المستخدم من خلالها تصعيد شكوى للجهاز من مشغل الخدمة في حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها، والخدمة الثانية هي (نقل الأرقام) والتي يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن حالة طلب التحويل بين الشبكات بنفس الرقم والذي أصبح يتم مجانًا وخلال 24 ساعة، والخدمة الثالثة هي (اختبار سرعة الانترنت) والتي تمكن المستخدم من اختبار وقياس سرعة خدمات الإنترنت المتصلة بالهاتف المحمول سواء من خلال الــWiFi أو الانترنت المحمول، والخدمة الرابعة هي (خريطة الجودة للمشغلين) والتي تتيح للمستخدم معرفة مستوى جودة خدمات الصوت والبيانات بالمنطقة التي يحددها بواسطة خريطة تفاعلية، لتمكينه من الحصول على الخدمة الأفضل له، والخدمة الخامسة هي (تعريفتي) والتي يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية للمحمول، وأيضًا التعرف على كافة الباقات والأنظمة الأنسب لقدرته الشرائية أو الاستهلاك الشهري الخاص به لدى شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، والخدمة السادسة هي (أرقامي) والتي يستطيع المستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري وذلك باستخدام الرقم القومي، وهي الخدمة التي من شأنها الحفاظ على خصوصية المشتركين والحد من الاحتيالات.

وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتطبيق دليلا كاملا عن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بالسوق المصرية، وقسم (أرقام تهمك) والذي يحتوي على قائمة بكل الأرقام المختصرة لخدمات الطوارئ وللجهات الحكومية التي قد يحتاج المستخدم التواصل معها، وقسم (منافذ البيع) والذي يتضمن دليل عن توزيع أماكن منافذ بيع المشغلين.

كما يتضمن التطبيق قسم لخدمات الشركات والذي يمكن من خلاله انهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الافراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل الكتروني، وتشمل هذه الخدمات خدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة مسبقًا.

وللاستفادة من كافة الخدمات التفاعلية للتطبيق، يتطلب من المستخدم التسجيل من خلال تقديم البيانات الصحيحة المتمثلة في رقم الهاتف المحمول والرقم القومي الخاص به، ويمكن تحميل تطبيق My NTRA لمستخدمي أنظمة تشغيلAndroid من خلال المتجر الالكتروني Play Store ولأنظمة تشغيل iOS من خلال المتجر الالكتروني App Store، ويدعم التطبيق اللغتين العربية والانجليزية وفقًا لإعدادات اللغة بالهاتف المحمول.

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