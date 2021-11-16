4 وزراء يفتتحون الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»

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افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، والذي يأتي تحت شعار «سوا.. نرجع فرحتنا»، ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، برئاسة سهير عبدالقادر، وذلك بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدول للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة، والدكتور مجدي صابر مجدي رئيس دار الأوبرا المصرية .

قالت «عبدالدايم» خلال كلمتها إن «الحب» كلمة تحمل الكثير من المعاني التي تبث فينا روح الأمل وتجعل الحياة طاقة نور لمن حولنا وتتضافر تلك الكلمة مع معاني كثيرة جميلة نستمدها من أولادنا ذوي القدرات الذين لا يعرفون سوى الصدق والتحدي والعزيمة وأضافت، اليوم نحتفل بالعيد الخامس لملتقى أولادنا، ذلك الحدث الذي أصبح أحد أهم المحافل الفنية التي تؤكد دورهم في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية التي تدعمها وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها، وأشارت إلى أن دمجهم هذا العام مع فنانين آخرين أسوياء من مختلف الدول الإفريقية والأوروبية والأسيوية بمثابة الدافع الذي يخرج أجمل ما بداخلهم من قدرات تبهر الجميع، وتابعت إن هؤلاء الزهور يمثلون جزء أصيلا من حياتنا يملأونها بهجة ووفاء، لذا وجب علينا كمؤسسات رسمية تابعة للدولة أن نحتفل بهم وندعمهم ثقافيا وفنيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث ستبقى الدولة المصرية في مصاف الدول التي تضع ذوي القدرات على أولويات أجندتها من أجل توفير كل متطلباتهم دون كلل أو ملل، كما دعت الجميع كمؤسسات حكومية ومجتمع مدني وهيئات للتضافر لوضعهم على الطريق الذي يحقق أحلامهم الخالية من أي تعقيد وقدمت الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي الأب والإنسان الذي لم يدخر جهدا من أجلهم كما وجهت التحية لمن شاركهم فرحتهم، كما قدمت التحية لرئيس الملتقى والمهرجان وفريق عملها لجهدهم الوافر من أجل إسعادهم، كما تقدمت بالشكر لجميع الوزارات وهيئات المجتمع المدني المشاركة من أجل خروج هذا الحدث بهذا الشكل اللائق.

وخلال كلمتها المسجلة هنأت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أولادنا باحتفالهم السنوي وأعربت عن سعادتها بوجود الوزارة شريكا في هذا الملتقى، كما ثمنت دور مؤسسة اولادنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتمكين ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في كافة مجالات الحياة، وأشارت أن وزارة التضامن تضع أولادنا على رأس، أولوياتها حيث الإيمان بحقهم الأصيل في فرص ملائمة وتعظيم قدراتهم من خلال المؤسسات وأن يعمل الإعلام على تقديم صورة ذهنية ملائمة لهم ولقدراتهم، واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن أولادنا يقدمون كل عام إبداعا جديدا.

وأعربت سهير عبدالقادر عن سعادتها وفخرها بإقامة هذا الحدث الكبير، ووجهت الشكر لرئيس الجمهورية لدعمه واهتمامه الكبير بالملتقى، والذي كان بمثابة الدافع الحيوي والمؤثر بأن تصبح مصر هي الدولة الوحيدة التي نفذت فعليا الدمج الفني لذوي الهمم على الصعيد الدولي من خلال الفنون والإبداع، والذي تمثل في ملتقى أولادنا ومهرجان الفلكور الأفروصيني، كما ثمنت دور وزيرة الثقافة على دعمها المستمر لأنشطة وفعاليات الملتقي ووجهت الشكر لكافة الوزراء والجهات المشاركة في دعم الملتقي لخروجه للنور بالشكل اللائق بمكانة مصر، ووصفت أولادنا من ذوي الهمم بملائكة الرحمة بأخلاقهم ومشاعرهم التي تفيض حبا وتتسم بقيم الانتماء حيث يسهموا في رسم صورة تنطق بالمعاني السامية، واشارت ان هذا الدمج الفني يعد محورا هاما ضمن خطط التنمية المستدامة التي ترسمها الدولة وتمضي في مسارها باقتدار، كما يسعي اولادنا من خلال الملتقي للظهور في ابهي صورة تليق بمكانة مصر وريادتها الحضارية.

شهد الحفل تكريم العديد من الرموز الإبداعية التي جسدت معاني التحدي والإصرار هم زين بولبوليا من جنوب افريقيا عن نجاحه الفنى كرمز من رموز ذوى القدرات الخاصة، الفلسطينية حنين أبوغوش عن دورها في نشر صورة إيجابية عن ذوى القدرات الخاصة، السعودى عبدالله بانعمة كرمز ناجح من رموز ذوى القدرات الخاصة ومبادرته “برنامج العمرة” لأولادنا وذويهم، ومركز الشارقة للخدمات الإنسانية عن دوره في تنمية ذوى القدرات الخاصة إلى جانب منير غبور عن دوره في إحياء رحلة العائلة المقدسة، الدكتور احمد مرسي عن دوره في نشر وتوثيق التراث المصري، اسـم الراحلة ايفيليـن بوريـه عن مساهماتها في إحياء صناعـة الفخـار فـي قرية تونس .

يذكر أن هذه الدورة تقام بالتعاون مع عدة وزارات هي الثقافة، والسياحة والآثار، التضامن الاجتماعي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز الثقافي الصينى والمركز الثقافي الروسي ويشارك بها 32 دولة هم مصر ،روسيا ،جنوب أفريقيا، اليونان، الصين، المغرب، تونس، السعودية، الإمارات، أمريكا، نيجيريا، سوريا، قبرص، سويسرا، بوتسوانا، تنزانيا، فلسطين، الكونغو، الهند، إيطاليا، فرنسا، السودان، نامبيا، اليمن، العراق، زيمبابوي ،أوغندا، جنوب السودان، ليسوتو ،ليبيا والجزائر ويهدف إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي، إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصر عالميا، بتراثها السياحي والحضاري مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم.

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات الملتقى يستمر حتى 22 نوفمبر ويتضمن العديد من الأنشطة الإبداعية الثقافية والسياحية منها إقامة يوم سـياحي في الفيوم، جولـة خاصة بمبادرة «ذاكـرة المدينة» بحي الزمالك، جولــة تعريفيــة لاولادنا وضيوفهــم مــن الــدول المشــاركة لتســليط الضــوء علــي المعالــم ســياحية والاثريــة والفنيــة امــام ضيــوف الملتقــي، عـروض بمقـر المتحـف القومي للحضارة، إحتفاليــة خاصــة بمنطقــة المســرح الرومانــي والســواقي وقريــة تونــس تتضمــن بعــض عــروض الفــرق الدوليــة المشــاركة وأولادنا مــن ذوي القــدرات الخاصــة وســوق اولادنا وتراثنــا بمشــاركة عارضيــن مــن اولادنا والــدول المشــاركة، مؤتمر دور الدرامـا فـي التوعيـة لذوي القـدرات الخاصة بحضـور مخرجـة مسلسـل «ليه لأ» مريـم ابـو عوف واسـرة العمل بالتعـاون مـع المجلـس القومـي للمرأة، مؤتمر صـوت مصر فـي افريقيا، مبـادرة وزارة الهجرة بحضـور المصرييـن المقيميـن بالـدول الأفريقيـة وسـفراء تلـك الدول، سـوق أولادنا للحـرف اليدوية أولادنا ... وتراثنا بمشـاركة الـدول الضيـوف، العديد من المشـاركات المتضمنة في المسـابقات 21 فرقـة فنيـة لإسـتعراض، الغناء والموسـيقي، 17 فيلـم الفنـون التشـكيلية، حـرف يدويـة مـن محافظات مصر والدول المشـاركة، فنـون تشـكيلية مـن أولادنا والدول المشـاركة، هذا إلى جانب العديد من المسابقات الإبداعية المتعددة وهي مسابقة إبداعات أولادنا في الاستعراض، الموسيقي والغناء، مسابقة إبداعات أولادنا في السـينما والشـعر، مسابقة إبداعات أولادنا في الفنـون التشـكيلية والحرف اليدوية.

وكان حفل الافتتاح الذي قدمه الاعلامي شريف مدكور قد بدأ بأغنية هنا هنا في بلدنا.. جينا عشان ولادنا غناء الفنانة رباب ناجي بمشاركة أولادنا من ذوي القدرات الخاصة كلمات عبدالله حسن، اعقبها فيلم تسجيلى عن الملتقى والمهرجان، تلاه فيلم رسوم متحركة بعنوان «مساء الورد» تنفيذ موسسة اولادنا واخراج عطية عادل خيري، والعديد من الفقرات الفنية والاستعراضية بمشاركة اولادنا والفرق الدولية المشاركة .