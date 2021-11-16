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3 أيام باردة في القصيم والرياض وتحرير مواقع تجمعات المياه بجدة

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3 أيام باردة في القصيم والرياض وتحرير مواقع تجمعات المياه بجدة 3 أيام باردة في القصيم والرياض وتحرير مواقع تجمعات المياه بجدة
أسفرت الجهود الميدانية لأمانة محافظة جدة، عن تحرير عدد من المواقع من تجمعات المياه الناجمة عن الحالة المطرية، التي شهدتها عروس البحر الأحمر هذا الأسبوع، وذلك عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، وضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار الحالي.

استقرار الأجواء

وذكر موقع طقس العرب، أن آخر توقعات الطقس الخاصة بمدينة الرياض، تشير إلى عدم وجود أي مؤشرات لتعرض المنطقة للأمطار خلال فترة قريبة، وتشير آخر التوقعات إلى بقاء الأجواء مستقرة بشكل عام في العاصمة الرياض، خلال الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل، وتكون درجات الحرارة العظمى، ما بين أواخر العشرينيات مئوية وأوائل الثلاثينيات.

سحب متفرقة

وأوضح رئيس لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الرياض والقصيم وشمالي الشرقية، بسبب تمركز لمنخفض جوي سطحي، وأن الحالة المطرية الأولى تستعد للمغادرة، ويتوقع أن تتشكل السحب المتفرقة، وقد تهطل منها «زخات» مطرية ضعيفة، على أجزاء من مناطق الجوف، الرياض، وشمالي الشرقية.

كما يتوقع انخفاض محسوس في درجة الحرارة، في القصيم والرياض لـ 3 أيام، ثم تعاود الحرارة ارتفاعها الطفيف، كما تنخفض درجات الحرارة مجددا مطلع الأسبوع المقبل، في المناطق الشمالية، والشمالية الغربية، والغربية.

رؤية أفقية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة، والمصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية. في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية، والأتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، ومرتفعات عسير والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مسار الحالة المطرية

المناطق المتأثرة

شمال منطقة الرياض

زخات من البرد

جريان السيول

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

نوع الحالة

أمطار خفيفة إلى متوسطة

التأثيرات المصاحبة

كميات المياه في السدود بالـ «م3»

إجمالي حجم المياه

522.101.849

حجم المياه المنصرفة من البوابات

204.710

478.390

حجم المياه المستهلكة

683.100

إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة

683.100

إجمالي التغير في الحجم التخزين

النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية

29.4 %


الوطن السعودية

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