ألمانيا تردد ادعاءات أمريكا حول الاختبار الصاروخي الروسي

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اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، اختبار روسيا لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية بمثابة «تصعيد غير مسؤول»، رغم أن موسكو استخدمت التجربة في تدمير قمر صناعي مملوك لها.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الحكومة الألمانية تشعر بقلق بالغ إزاء التجربة التي أجرتها روسيا، في 15 نوفمبر 2021، لصاروخ أرضي مضاد للأقمار الصناعية، والذي دمرت به قمرها الصناعي«.

وبحسب البيان، أدى تدمير القمر الصناعي الروسي في مدار أرضي منخفض إلى ظهور حطام كثير من شأنه إضعاف الاستخدام الحر وغير المعوق للفضاء لجميع البلدان لسنوات.

وتابع البيان الألماني بالقول: «نتيجة لهذا الاختبار والحطام الذي نشأ، يتعرض رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية أيضًا لمخاطر إضافية».

وأردف: «ينطوي هذا السلوك غير المسؤول على مخاطر عالية، وسوء تقدير وتصعيد، ويبرز الاختبار المخاطر والتهديدات المتزايدة للأمن والاستقرار في الفضاء، وضرورة موافقة المجتمع الدولي على قواعد للاستخدام السلمي والمستدام للفضاء وعلى تدابير بناء الأمن والثقة».

في وقت سابق من اليوم، اتهمت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، روسيا بـ «تخريب الفضاء»، على خلفية إجراء موسكو للتجربة الناجحة للنظام المضاد للأقمار الصناعية.