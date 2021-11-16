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خبيرة تغذية: مريض السمنة متضرر نفسيًا

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خبيرة تغذية: مريض السمنة متضرر نفسيًا خبيرة تغذية: مريض السمنة متضرر نفسيًا

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتصغير حجم المعدة لدى مريض السمنة بشكل طبيعي، من خلال تناول الألياف التي تستمر في المعدة لمدة طويلة، وبالتالي يتناول مريض السمنة قدر قليل من الطعام، مما يؤدي إلى الاعتياد على حجم وجبة قليلة، ومع مرور الوقت تنكمش المعدة.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية ولاء غانم، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن طبيب التغذية عليه أن يستمع إلى مريض السمنة بشكل جيد، ومن ثم وصف الكورس العلاجي المناسب، والأهم هو المتابعة الجيدة للمريض، والرد على أي استفسار لمريض السمنة.

وأشارت إلى أن مريض السمنة متضرر نفسيًا، وعلى أخصائي التغذية أن يكون أذانا صاغية لمريض السمنة، والعمل على مساعدته في خفض وزنه بكل الطرق.

المصرى اليوم

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