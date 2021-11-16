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ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالم

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ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالم ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالم

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أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنشاء مدينة نيوم الصناعية «أوكساجون»، التي وصفتها وكالة الأنباء بأنها ستكون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

وقالت الوكالة في تقرير عن مدينة نيوم الصناعية، اليوم الثلاثاء، إن المدينة تمثل خطوة جديدة ضمن مخطط نيوم الرئيسي، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية.

ويتم إنشاء المدينة وفقا لاستراتيجية نيوم التي تعتمد على إعادة تعريف طريقة البشرية للحياة والعمل في المستقبل، بحسب الوكالة التي أشارت إلى قول محمد بن سلمان إن «أوكساچون» ستكون حافزا للنمو الاقتصادي والتنوع في المملكة بصورة تلبي طموحاتنا من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030.

وقال ولي العهد السعودي إن مدينة نيوم الصناعية ستسهم في إعادة تعريف التوجه العالمي في التنمية الصناعية بجانب إسهامها في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة ودعم التدفق التجاري في المملكة إقليميا وعالميا.

وتتميز مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون» بموقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس التي يمر عبرها نحو 13 في المئة من التجارة العالمية.

وتقول وكالة الأنباء السعودية إنها ستكون من أكثر المراكز اللوجستية تقدما بميناء متكامل ومطار، كما ستمتلك أول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم.

المصرى اليوم

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