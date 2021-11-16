"تعليم جازان" ترد على صور ابتدائية أبوحجر وتوضح لـ"سبق": تم إخلاؤه

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أكدت العمل على إعادة تأهيله بعد الوقوف على المبنى وتقييمه فنياً وهندسياً

أكدت إدارة تعليم جازان لـ"سبق"، أن مبنى ابتدائية مدرسة أبوحجر الأسفل بنين تم إخلاؤه من أي نشاط تعليمي أو إداري مع العمل على إعادة تأهيله موضحة بأنه تم الوقوف على المبنى وتقييمه فنياً وهندسياً جاء تعليق تعليم جازان بعد تداول صور للمبنى.

وكان أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز قد دشن في وقت سابق عدد من المشاريع التعليمية والمدرسية التابعة لإدارتي تعليم جازان وصبيا بقيمة تجاوزت الـ 900 مليون.

حيث اشتملت على 36 مشروعا تابعا للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بتكلفة إجمالية بلغت 312.601.744 ريال، لتخدم ما يزيد عن 11451 طالبا وطالبة، وتسهم مع إنجازها في التخلص من مدارس مستأجرة بقيمة إيجار 2.385.700 ريال و38 مشروعا تعليميا تابعاً لإدارة التعليم بمحافظة صبيا بتكلفة 583.062.000 ريال، وتدشين 10 مشروعات تعليمية بقيمة إجمالية بلغت 83689034 ريالا، لتسهم تلك المشروعات في تحسين البيئة التعليمية، وتوفير الأجواء الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات بمنطقة جازان للتحصيل الدراسي، وتحقيق رؤية المملكة 2030، والتخلص من المباني المستأجرة، وترشيد الإنفاق.