أخبار عاجلة

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين -
الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته -
الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي -
الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه» -
موعد مباراة ليفربول وبورتو .. جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24-11- 2021 بتوقيت القاهرة -
الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم جازان" ترد على صور ابتدائية أبوحجر وتوضح لـ"سبق": تم إخلاؤه

Print
"تعليم جازان" ترد على صور ابتدائية أبوحجر وتوضح لـ"سبق": تم إخلاؤه "تعليم جازان" ترد على صور ابتدائية أبوحجر وتوضح لـ"سبق": تم إخلاؤه
أكدت العمل على إعادة تأهيله بعد الوقوف على المبنى وتقييمه فنياً وهندسياً

أكدت إدارة تعليم جازان لـ"سبق"، أن مبنى ابتدائية مدرسة أبوحجر الأسفل بنين تم إخلاؤه من أي نشاط تعليمي أو إداري مع العمل على إعادة تأهيله موضحة بأنه تم الوقوف على المبنى وتقييمه فنياً وهندسياً جاء تعليق تعليم جازان بعد تداول صور للمبنى.

وكان أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز قد دشن في وقت سابق عدد من المشاريع التعليمية والمدرسية التابعة لإدارتي تعليم جازان وصبيا بقيمة تجاوزت الـ 900 مليون.

حيث اشتملت على 36 مشروعا تابعا للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بتكلفة إجمالية بلغت 312.601.744 ريال، لتخدم ما يزيد عن 11451 طالبا وطالبة، وتسهم مع إنجازها في التخلص من مدارس مستأجرة بقيمة إيجار 2.385.700 ريال و38 مشروعا تعليميا تابعاً لإدارة التعليم بمحافظة صبيا بتكلفة 583.062.000 ريال، وتدشين 10 مشروعات تعليمية بقيمة إجمالية بلغت 83689034 ريالا، لتسهم تلك المشروعات في تحسين البيئة التعليمية، وتوفير الأجواء الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات بمنطقة جازان للتحصيل الدراسي، وتحقيق رؤية المملكة 2030، والتخلص من المباني المستأجرة، وترشيد الإنفاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار