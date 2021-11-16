بوتين وباشينيان يبحثان الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأوضاع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وذلك حسبما أفادت الدائرة الإعلامية في الكرملين.

وجاء في بيان الكرملين: "بحث الرئيس الروسي وفلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من الجانب الأرميني، الوضع الراهن بعد وقوع عدد من الحوادث على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات حول هذا الشأن".

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، وقوع 12 من جنودها أسرى في معارك على الحدود مع أذربيجان، فيما قال سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، إن الوضع على حدود بلاده مع أذربيجان خطير.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الأرمينية أن "العدو (أذربيجان) خسر نحو 10 وحدات مدرعة، لكنه يواصل استخدام المدفعية والعربات المدرعة والأسلحة الخفيفة المختلفة"، مؤكدة أن حدة المعارك لم تتراجع.