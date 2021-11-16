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كارتيرون يكشف تفاصيل عرض الجديد لـ بن شرقي

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كارتيرون يكشف تفاصيل عرض الزمالك الجديد لـ بن شرقي كارتيرون يكشف تفاصيل عرض الجديد لـ بن شرقي

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قال باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أن مصير مهاجم الفريق أشرف بن شرقي سيتحدد بشكل رسمي ونهائي خلال الأيام القليلة القبلة.

وقال كارتيرون في جلسته مع الجهاز المعاون واللاعبين: «أعلم ان إدارة النادي قدمت عرضا مناسبا لتمديد عقد اللاعب المغربي ولا يمكن أن اطالبهم بأكثر من ذلك والقرار لدى بن شرقي».

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الاسماعيلي في الجولة المقبلة ببطولة الدوري الممتاز والتى يسعي فيها الأبيض لتعويض هزيمته أمام الأهلي واستعادة نغمة الانتصارات في الدوري.

المصرى اليوم

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