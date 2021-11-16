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العربي للصناعات الإلكترونية: العاصمة الإدارية تمتلك أكبر سعة عالميًا في استقبال وبث البيانات

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العربي للصناعات الإلكترونية: العاصمة الإدارية تمتلك أكبر سعة عالميًا في استقبال وبث البيانات العربي للصناعات الإلكترونية: العاصمة الإدارية تمتلك أكبر سعة عالميًا في استقبال وبث البيانات

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قال المستشار الدكتور عبدالراضي حجازي، نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الإلكترونية، إن الجمهورية الجديدة قدمت لنا العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتوي على قرية ذكية، تشتمل على أكبر سعة على مستوى العالم في استقبال وبث البيانات.

ولفت «حجازي»، خلال حواره مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن التطور التكنولوجي الذي حدث في الجمهورية الجديدة على يد الرئيس عبدالفتاح سيخدم المواطن المصري بصورة كبيرة.

ولفت أن أصبحت تمتلك أكبر منظومة إلكترونية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا الأمر يفيد المواطن داخل وخارج مصر، من خلال استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية أو جواز السفر، أو الكثير من الأوراق الرسمية.

المصرى اليوم

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