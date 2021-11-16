القبض على أكثر من 61 متورطا في 16 قضية فساد

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صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى

تورط (3) مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي لحصولهم على مبلغ (5.767.500) خمسة ملايين وسبعمئة وسبعة وستين ألفاً وخمسمئة ريال، على دفعات من مدير تنفيذي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع الرابطة، مقابل موافقتهم على زيادة مبلغ (27.000.000) سبعة وعشرين مليون ريال على قيمة أحد المشاريع التابعة للرابطة والمنفذ من الكيان التجاري، واستخدام الموظفين حسابات بنكية لكيانات تجارية عائدة لأقاربهم في استلام تلك الأموال بهدف إخفاء مصدرها.

القضية الثانية

إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على مبلغ (1.900.000) مليون وتسعمئة ألف ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مقابل تمكين الكيان من الحصول على عقود بالباطن مع الشركة ضمن مشاريعها القائمة بالحرم المكي الشريف، واختلاسه مبلغ (50.000.000) خمسين مليون ريال من ذات الشركة بمشاركة أحد محاسبي الشركة "مقيم" نصيبه من المبلغ (25.000.000) خمسة وعشرين مليون ريال.

القضية الثالثة

بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف (3) موظفين بأحد البنوك لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على مبلغ (400) أربعمئة ريال من كل (100.000) مائة ألف ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات، وإيقاف (4) مواطنين لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ، وإيقاف (4) مقيمين لقيامهم بجمع المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها (150.000.000) مئة وخمسين مليون ريال تقريباً تم تحويلها لخارج المملكة.

القضية الرابعة

إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (2.600.000) مليونين وستمئة ألف ريال من رجل أعمال (تم إيقافه) مقابل إفراغ (4) صكوك بمساحة إجمالية تفوق (40.000) متر مربع بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة: إيقاف (4) من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بذات الجامعة؛ لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.

القضية السادسة

بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة تم رصد عدد من الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاء المعلنين فيها بتعديل الحالة الصحية إلى محصن بمقابل مالي، وبعد إجراءات البحث والتحقق ثبت تورط (20) مواطناً ومقيماً بتعديل حالتهم الصحية بطريقة غير نظامية، كما تم رصد عدد من الإعلانات تبين من خلال إجراءات البحث والتحقق أنها نصب واحتيال، وتم إحالة المتهمين للجهات المختصة.

القضية السابعة

بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باشرت الهيئة إجراءاتها حيال عدد من المواطنين والمقيمين لقيامهم بالتعدي على المساجد والاستفادة من خدمة التيار الكهربائي الخاصة بها، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى الجهة المختصة ليتم اتخاذ اللازم بحق مرتكبيها وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.

القضية الثامنة

إيقاف موظف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق ورجل أعمال ومقيم، لحصول الأول على مبلغ (126.646) مئة وستة وعشرين ألفاً وستمئة وستة وأربعين ريالاً من الثاني، مقابل توقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.

القضية التاسعة

إيقاف متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب لقيامهن بتسريب أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهن.

القضية العاشرة

إيقاف موظف يعمل مراقباً ميدانياً ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (264,050) مئتين وأربعة وستين ألفاً وخمسين ريالاً على دفعات لفترات متفاوتة، من عدد من الكيانات التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على تلك الكيانات، وتورط (6) مقيمين تم إيقافهم قاموا بدفع تلك المبالغ.

القضية الحادية عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة إحدى المناطق عند استلامه مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال من أصل (80.000) ثمانين ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملة قائمة بالإدارة العامة للمساحة في ذات الأمانة.

القضية الثانية عشرة

القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم الرخص ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الفنادق بطريقة غير نظامية.

القضية الثالثة عشرة

القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (1.500) ألف وخمسمئة ريال، والذي يمثل الدفعة الأخيرة من مبلغ (17.500) سبعة عشر ألفاً وخمسمئة ريال، مقابل إنهاء إجراءات تثبيت أطوال قطعة أرض بطريقة غير نظامية، لتمكين مالكها من الحصول على تعويض كون الأرض تقع ضمن حدود أحد المشاريع بالمحافظة.

القضية الرابعة عشرة

القبض بالجرم المشهود على مراقب ميداني بإحدى البلديات لحصوله على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال مقابل عدم إزالة مبنى سكني مخالف.

القضية الخامسة عشرة

القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بشركة المياه الوطنية لطلبه مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال مقابل إنهاء إجراءات تمديد شبكة المياه لأحد المواطنين.

القضية السادسة عشرة

إيقاف موظف في قسم التحصيل وممرضة يعملان بمستشفى عام بإحدى المناطق لحصولهم على مبالغ مالية مقابل السماح لعدد من المقيمين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى بطريقة غير نظامية.