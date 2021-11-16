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"خيرية نجران" تدشن مشروع كسوة الشتاء والسلال الغذائية الأساسية

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تستهدف 3000 مستفيد من المسجلين فى كشوفات الجمعية

تبدأ الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران مطلع الأسبوع القادم في تنفيذ «مشروع كسوة الشتاء متضمنة توزيع السلال الغذائية الأساسية» على المستفيدين المسجلين في كشوفات الجمعية.

يأتي ذلك ضمن المبادرات المجتمعية والمشروعات التي تقوم بها الجمعية، انطلاقًا من حرصها على توفير كل المستلزمات للمستفيدين من برامج ومشروعات الجمعية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف إن إدارة خدمات المستفيدين بالجمعية بدأت العمل في مشروع «كسوة الشتاء وتجهيز السلال الغذائية» خلال الأيام الماضية ليتم توزيعها على 3000 مستفيد من خدمات الجمعية تضم 1000 دفاية، و1000 بطانية ، و1000 سلة غذائية متكاملة، يتم التوزيع يوم الأحد القادم 16 ربيع الآخر، في مقر الجمعية الخيرية في حي الفيصلية خلال الفترة الصباحية والفترة المسائية ويستمر التوزيع لمدة أسبوعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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