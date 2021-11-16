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وكيل «زراعة الفيوم» يتفقد زراعات القمح بمركز اطسا

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وكيل «زراعة الفيوم» يتفقد زراعات القمح بمركز اطسا وكيل «زراعة الفيوم» يتفقد زراعات القمح بمركز اطسا

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انهى الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم جولته التفقدية على زراعات القمح والزراعات الشتوية بمركز اطسا ويرافقة المهندس زاينهم عاشور مدير عام الارشاد الزراعي.

وقد اشاد بطريقه زراعة القمح على مصاطب لما لها من فوائد عديدة منها التوفير في كمية التقاوى حيث يزرع الفدان ب ٤٥ كجم بدل ٦٠ كجم كذلك التوفير في مياه الرى بمعدل الربع وامكانية مقاومة الحشائش ومقاومة الرقاد وزيادة المحصول.

كما ناشد وكيل الوزارة المزارعين بضرورة الالتزام بالسياسة الصنفية للمحافظة والتى تم تعميمها على جميع الجمعيات الزراعية حيث تم توفير التقاوى عالية الإنتاجية بمعرفة الارشاد الزراعي.

وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف المرور وفحص الزراعات الموجوده بالمحافظة لاكتشاف أي إصابات والتعامل الفورى معها بالتنسيق مع جهاز الارشاد والمكافحة.

المصرى اليوم

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