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حصلت نهضة مصر للنشر على الجائزة العربية لأعمال الخير في فئة المشروعات الأكثر ابتكارًا والتي يقدمها المجلس العربي للمسئولية المجتمعية برعاية جامعة الدول العربية.

وتعد «خير» مسابقة على مستوى العالم العربي لرصد أفضل الأعمال الخيرية الموجودة في العالم العربي على المستوى الفردي والمؤسسي. وقد قام باختيار الفائزين لجنة تحكيم مكونة من عدد كبير من الخبراء والمختصين قاموا بتقييم ما يقرب من 150 مؤسسة ومتسابقًا ليتم اختيار المؤسسات والأفراد الأكثر تأثيرًا في مجال العمل الخيري والتنموي على مستوى العالم العربي.

هذا وقد فازت نهضة مصر من خلال مشروع «تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع». وقامت نهضة مصر بالتعاون مع مؤسسة «نداء» لإطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلى رفع القدرات اللغوية والحياتية للأطفال ضعاف السمع وإعدادهم لدخول المدارس سعيًا لدمجهم مع أقرانهم من الطلبة؛ وذلك عبر تأليف مناهج تعليمية تأهيلية موحدة معتمدة من وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني ليتم تدريسها في المدارس الحكومية، وهو ما يضمن التدخل المبكر لتأهيل الأطفال.

وعلى هامش هذا الفوز عقبت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر قائلة: «نعتز بفوزنا بهذه الجائزة في مجال المسئولية المجتمعية؛ حيث نسعى دومًا لتقديم مشاريع من شأنها توفيرسبل التعليم والصحة للجميع انطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية الدمج والمساواة في بناء المجتمع وتحقيق الإستدامة».

وقد تم توزيع الجوائزعلى هامش مؤتمر«العمل الإنساني والتطوعي في عصر الريادة المجتمعية» الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بحضورالسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين المساعد لجامعة الدول العربية راندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، ودكتور محمد عزام الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية وأهم من الشخصيات المؤثرة في مجال العمل المجتمعي في عالمنا العربي.

الجدير بالذكر، أن نهضة مصر كانت لها العديد من الإسهامات المؤثرة في مجال التنمية المجتمعية عبر مشاركتها في العديد من المشروعات التنموية في مجالات التعليم والصحة.