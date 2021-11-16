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حل واحد للسيطرة على الفيروس.. «المصل واللقاح»: يجب تطعيم العالم كله في وقت قياسي

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حل واحد للسيطرة على الفيروس.. «المصل واللقاح»: يجب تطعيم العالم كله في وقت قياسي حل واحد للسيطرة على الفيروس.. «المصل واللقاح»: يجب تطعيم العالم كله في وقت قياسي

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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مضاعفات الأثار الجانبية للقاحات كورونا نادرة الحدوث وتم تطعيم نحو 22 مليون مصري ولم يتم رصد آثار جانبية ملحوظة.

وأضاف الحداد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن «العالم يشهد موجة خامسة من وهذا يشير إلى بطء عملية التطعيم في كل دول العالم بما يزيد من معدل الإصابات وزيادة نسبة تحور فيروس كورونا».

وتابع: «يجب تطعيم العالم كله في وقت قياسي من أجل السيطرة على فيروس كورونا».

وأكمل: « مازالت في الموجة الرابعة»، مضيفا:«سنستمر في موجات متلاحقة من فيروس كورونا حتى نصل إلى المناعة المجتمعية بتطعيم العالم كله للحد من حدوث تحورات في الفيروس».

واستطرد: «بعض متلقي لقاح كورونا يصابون بالفيروس ولكن الأعراض تكون بسيطة ومتوسطة ولا تظهر عليهم مضاعفات».

المصرى اليوم

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