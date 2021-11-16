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اللجنة المنظمة لـ«بطولة كأس الأزهر للوافدين» تجري قرعتها بمركز تطوير تعليم الطلاب

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اللجنة المنظمة لـ«بطولة كأس الأزهر للوافدين» تجري قرعتها بمركز تطوير تعليم الطلاب اللجنة المنظمة لـ«بطولة كأس الأزهر للوافدين» تجري قرعتها بمركز تطوير تعليم الطلاب

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أجرت اللجنة المنظمة لـ«بطولة كأس الأزهر للوافدين»، قرعة منافسات البطولة بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والتى تبدأ فاعلياتها غدًا الأربعاء، برئاسة الدكتور محمود إبراهيم، المدير الفني للبطولة، والدكتور اشرف رجب، المنسق العام للبطولة، وحضور مندوب عن كل دولة مشاركة لمراسم إجراء القرعة.

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز الطلاب الوافدين والأجانب ورئيس البطولة، إن البطولة تأتى لدعم الطلاب الوافدين والأجانب، وهو جوهر رسالة الأزهر، لخلق فرصة لهم للرعاية والعناية في جميع الجوانب الترفيهية والإبداعية والتعليمية، لافتة إلى أن البطولة تهدف إلى بناء شخصية إسلامية متكاملة، وشغل أوقات فراغ الوافدين بإحداث نقلة نوعية في أنشطتهم الرياضية، وخلق التآلف والتواد فيما بينهم على اختلاف ثقافاتهم وبلدانهم.

«تطوير الوافدين» يُجري قُرعة بطولة «كأس الوافدين» برعاية الإمام الأكبر

وأشارت إلى أن تلك الأحداث العالمية تأتى وفقًا لرؤية 2030 والخطة الاستراتيجية لمنظومة الوافدين بالأزهر 2018-2030، مؤكدة أن البطولة تتضمن 6 بطولات متنوعة، (دوري كرة قدم بنين)، و(دوري كرة يد بنين وبنات)، و(دوري كرة سلة بنين وبنات)، و(دوري كرة طائرة بنين وبنات)، و(تنس طاولة بنين وبنات)، و(ألعاب قوى بنين وبنات)، وذلك على مدار 3 أسابيع خلال شهر نوفمبر المقبل.

فيما قال الدكتور محمود إبراهيم، المدير الفني للبطولة، إن عدد الدول المشاركة في البطولة وصل إلى 23 دولة، بإجمالى 800 لاعب ولاعبة في مختلف البطولات، مؤكدًا على أن اللجنة المنظمة انتهت من تجهيز وإعداد سجلات اللاعبين، والاستعداد لبدأ البطولة.

«تطوير الوافدين» يُجري قُرعة بطولة «كأس الوافدين» برعاية الإمام الأكبر

وأضاف «إبراهيم»، أن كل دولة لها الحق في الاشتراك في بطولة كرة القدم بمنتخب واحد فقط ولا يزيد عدده عن 20 لاعبًا، أنا باقى الألعاب الجماعية يسمح لكل دولة الاشتراك بفريقين على الأكثر.

وتابع، يجب على جميع لاعبي الفريق المشاركين من الوافدين أن يكونوا دارسين بالأزهر، ومقيدين بإحدى المراحل الدراسية، كشرط أساسى للاشتراك في البطولة، ويتم تنفيذ البطولة بطريقة الدوري، وتقسم إلى مجموعات، يتم تصعيد الفرق الفائزة وخروج المغلوب، موضحًا أن عدد لاعبي دوري كرة السلة لا يزيد عن 12 لاعبًا، ولا يقل عن 5 لاعبين، والكرة الطائرة لا يزيد عن 12 لاعبًا، ولا يقل عن 6 لاعبين.

«تطوير الوافدين» يُجري قُرعة بطولة «كأس الوافدين» برعاية الإمام الأكبر

وأكد «إبراهيم» على أن البطولة العالمية الأولى للوافدين، سيتم تنظيمها بمشاركة حكام من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، والاتحاد المصري لكرة السلة، والاتحاد المصري لكرة الطائرة، والاتحاد المصري لتنس الطاولة، والاتحاد المصري لألعاب القوي.

المصرى اليوم

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