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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك احتياطي استراتيجي كافي من أجهزة التنفس الصناعي في مصر.

وتابع تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه توجد في مصر الكوادر البشرية المؤهلة لاستخدام أجهزة التنفس الصناعي.

وأردف أن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حاليا لا يحتاج إلى التسجيل المسبق، بل يكفي أن يذهب المواطن لمركز التطعيم ومعه بطاقة الرقم القومي.

وأكد مستشار الرئيس أنه تم تطعيم 34 مليون جرعة من لقاح كورونا، مضيفا أنه متاح حاليا 72 مليون جرعة من اللقاحات المستوردة أو المصنعة محليا، مضيفًا أن هناك 1390 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

واستكمل أنه من المستهدف حاليا تطعيم الفئة العمرية من 16 وحتى 18 عامًا، موضحا أن جاري دراسة تطعيم الفئة العمرية الواقعة بين 5 و11 عاما، حيث تشمل الدراسة الوقوف على أنواع اللقاحات المناسبة لهم ومدى أمانها.

واستطرد أن الإصابات المعلنة بفيروس كورونا هي تلك المسجلة بوزارة الصحة وتتلقى العلاج في المستشفيات، وهناك حالات كثيرة تكون إصابتها خفيفة ومتوسطة وتتلقى العلاج في المنزل ولا تذهب للمستشفى ومن ثم فإنها غير مسجلة بالوزارة.

وأشار إلى أن مصر لم تصل حتى الآن لذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، موضحا أن ذروة الموجة الرابعة تعني ثبات عدد الإصابات لعدة أيام متتالية ثم تعاود الانخفاض مجددًا.

وواصل حديثه: فيروس كورونا والأنفلونزا يتشابها في أنهما أمراض فيروسية ومعديان ويحتاجان للتطعيم من أجل الوقاية، لافتا إلى أن من يفصل في حالة المريض كونها أنفلونزا أو كورونا هو الطبيب.

واختتم: سيتم تصنيع عدد من الأدوية التي تم الإعلان عنها عالميا لعلاج كورونا، في مصر قريبًا، موضحًا أن هذه الأدوية يتم تناولها من الفم، للحالات البسيطة، حيث إنها تحد من المضاعفات وتؤدي لتقليل نسب الوفيات.