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البرهان يؤكد عدم رغبة المكون العسكري في الاستمرار بالسلطة في السودان

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البرهان يؤكد عدم رغبة المكون العسكري في الاستمرار بالسلطة في السودان البرهان يؤكد عدم رغبة المكون العسكري في الاستمرار بالسلطة في السودان

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، خلال لقاء مع مسؤولة أمريكية اليوم (الثلاثاء) عدم رغبة المكون العسكري في الاستمرار بالسلطة.

والتقى البرهان اليوم بالقصر الجمهوري مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة.

وجدد البرهان خلال اللقاء استعداد المكون العسكري وانفتاحه على قيادة حوار دون شروط يفضي لإحداث الاستقرار والتنمية في البلاد.

وأكد البرهان التمسك بالوثيقة الدستورية وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطى بالبلاد وصولا لانتخابات حرة ونزيهة في يوليو من العام 2023.

وتعهد البرهان بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ما لم تثبت على أي معتقل تهمة جنائية، قائلا إن «خطوات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قد بدأت بالفعل، وأن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه».

من جانبها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية حرص واشنطن على التحول الديمقراطى بالبلاد وإنجاح الفترة الانتقالية.

وقالت المسؤولة الأمريكية “إن ما حدث في 25 أكتوبر كان نتيجة إخفاقات تخللت الفترة الماضية”، وفقا البيان.

وأعربت مولي في، عن أملها في أن يتمكن السودانيون من حل الخلافات الراهنة بأنفسهم، مشيرة إلى أن دور الولايات المتحدة ينحصر في الإصلاح وتسهيل الحوار بينهم.

المصرى اليوم

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