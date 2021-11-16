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3 قتلى بهجومين في كمبالا

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3 قتلى بهجومين في كمبالا 3 قتلى بهجومين في كمبالا
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأُصيب 33 آخرون بجروح في هجومين «انتحاريين» وقعا صباح الثلاثاء في وسط كمبالا عاصمة أوغندا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة فريد انانغا في مؤتمر صحفي إن مجموعة محلية مرتبطة بمتمردي «القوات الديموقراطية المتحالفة» شنت الهجومين، موضحا «حتى الآن لدينا جثث ثلاثة قتلى وثلاثة انتحاريين، وثمة 33 جريحا، خمسة منهم إصابتهم بالغة».

وفي وقت سابق قال مساعد قائد الشرطة الأوغندية إدوارد أوشم -لوكالة فرانس برس- إن «الانفجارين وقعا قرب المقر العام للشرطة وقرب مدخل البرلمان، وكليهما في حيّ الأعمال في العاصمة»، لافتًا إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى.


الوطن السعودية

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