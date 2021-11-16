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حفتر يغازل الليبيين بالمصالحة والوحدة والبناء

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حفتر يغازل الليبيين بالمصالحة والوحدة والبناء حفتر يغازل الليبيين بالمصالحة والوحدة والبناء
أعلن المشير خليفة حفتر أمس، ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، المقرر عقدها في 24 ديسمبر القادم، وقال في كلمة متلفزة: «أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية، وليس طلبا للسلطة»، وتعهد بالدفاع عن «ثوابتنا الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها»، كما تعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا فاز بالانتخابات.

الطريق الأمثل

قال حفتر إن «الانتخابات هي المخرج الوحيد من الأزمة الحادة، والطريق الأمثل لعودة ليبيا في مكانها الطبيعي بين الأمم».

ويأتي ترشح حفتر في ظل استمرار عدم التوافق، على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أصدرها مجلس النواب، وبعد يومين من قيام بعض الرافضين للقوانين في الغرب الليبي، بإغلاق بعض المراكز الانتخابية في مدن مصراتة والزاوية، وزليتن والخمس وغريان، قبل أن تتم إعادة فتحها من جديد.

601 مرشح

باشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، بإجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، والتي احتوت علي بيانات 601 مرشح، إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

طلبات الترشح

ووفقا للموقع الرسمي للمفوضية، فإن إحالة القوائم تأتي عملا بالقانون رقم «2» لسنة 2021، بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته، والذي يشترط على المترشح ألا يكون محكوما عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهات المختصة، حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

وبحسب المفوضية، فإن قبول طلبات الترشح لمجلس النواب، سيستمر حتى يوم السابع من شهر ديسمبر القادم.

تعهدات المشير

قيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة

الدفاع عن الثوابت الوطنية وعلى رأسها وحدة ليبيا واستقلالها

بدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا فاز بالانتخابات


الوطن السعودية

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