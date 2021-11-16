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النقل تواصل تنفيذ طريق جدة - مكة المباشر

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النقل تواصل تنفيذ طريق جدة - مكة المباشر النقل تواصل تنفيذ طريق جدة - مكة المباشر
تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يبلغ طوله 71 كم، ويتضمن أربع حارات في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة.

ويسهم المشروع في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين من 8 ملايين معتمر إلى 30 مليون معتمر، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرمة، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة، وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، إضافةً إلى دور الطريق بمواصفاتها العالية في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة في قطاع النقل، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج، وتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية؛ خصوصاً طريق الحرمين, كما يعكس المشروع التحسين الذي تعمل عليه وزارة النقل والخدمات اللوجستية للبنى التحتية للطرق.

وينقسم المشروع إلى أربع مراحل جارٍ العمل على تنفيذها؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى البالغ طولها 5 كم 57%، ووصلت في المرحلة الثانية 75% من طول يبلغ 19 كم، في حين ارتفعت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 27 كم إلى 83%، بينما ما تزال المرحلة الرابعة من المشروع والتي يصل طولها إلى 20 كم تحت الترسية.


الوطن السعودية

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