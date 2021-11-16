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الدفاع الروسية: أرمينيا وأذربيجان أوقفتا الأعمال القتالية على الحدود بعد المحادثات مع شويغو

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الدفاع الروسية: أرمينيا وأذربيجان أوقفتا الأعمال القتالية على الحدود بعد المحادثات مع شويغو الدفاع الروسية: أرمينيا وأذربيجان أوقفتا الأعمال القتالية على الحدود بعد المحادثات مع شويغو

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أعلنت موسكو أن أرمينيا وأذربيجان اتخذتا إجراءات لوقف الأعمال القتالية وبسط الاستقرار في المنطقة الحدودية بعد المحادثات مع وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء: "نتيجة المحادثات الهاتفية مع وزيري الدفاع للجمهورية الأذربيجانية وجمهورية أرمينيا، التي تم إجراؤها بمبادرة من وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، اتخذ الجانبان الأذربيجاني والأرميني إجراءات بسط الاستقرار في الأوضاع".

وتابعت الوزارة: "في الوقت الحالي تم وقف الأعمال القتالية في منطق جبل كيليسالي وتم تطبيع الأوضاع وهي باتت تحت السيطرة".

وسبق أن دعا وزير الدفاع الروسي، في اتصالين مع نظيريه الأرميني، سورين بابيكيان، والأذربيجاني، زاكير غسانوف، إلى وقف الأعمال التي تتسبب في التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين.

المصرى اليوم

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