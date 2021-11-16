الدفاع الروسية: أرمينيا وأذربيجان أوقفتا الأعمال القتالية على الحدود بعد المحادثات مع شويغو

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أعلنت موسكو أن أرمينيا وأذربيجان اتخذتا إجراءات لوقف الأعمال القتالية وبسط الاستقرار في المنطقة الحدودية بعد المحادثات مع وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء: "نتيجة المحادثات الهاتفية مع وزيري الدفاع للجمهورية الأذربيجانية وجمهورية أرمينيا، التي تم إجراؤها بمبادرة من وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، اتخذ الجانبان الأذربيجاني والأرميني إجراءات بسط الاستقرار في الأوضاع".