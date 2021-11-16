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زوار ومراجعو مستشفى قوى الأمن بمكة يشيدون بجودة الخدمة واحترافية التعامل

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زوار ومراجعو مستشفى قوى الأمن بمكة يشيدون بجودة الخدمة واحترافية التعامل زوار ومراجعو مستشفى قوى الأمن بمكة يشيدون بجودة الخدمة واحترافية التعامل
"سبق" رصدت جانبًا من الخدمات بداية من الاستقبال والترحيب وحتى التعامل الطبي

زوار ومراجعو مستشفى قوى الأمن بمكة يشيدون بجودة الخدمة واحترافية التعامل

أشاد عددٌ من زوار ومراجعي مستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة باحترافية وجودة الخدمة التي يقدمها المستشفى للمراجعين والزوار ممثلة بجميع طاقمه بدءًا من المواقف الفسيحة خارج أسوار المستشفى بتوافر الحراسات الأمنية من أمن المنشآت.

ورصدت "سبق" جانبًا من تلك الخدمة بداية من بوابة الدخول والتي توجد فيها حراسات أمنية تابعة لقوة أمن المنشآت بالترحيب بالزوار وقد رسمت البسمة على وجوههم كترحيب بالزوار والمراجعين وتوجيههم إلى مكان الخدمة الراغبين بالحصول عليها.

ويقوم حراس الأمن الموجودون في مداخل المستشفى بجميع مرافقه بالتأكد من تطبيق توكلنا وتنظيم حركة المركبات في الدخول إلى البوابة مع إعطاء الأولوية لكبار السن وأصحاب الظروف الخاصة وتوجيه من داخل المرفق الحكومي للأقسام التي يرغبون الوصول إليها.

ويبادر حراس الأمن باستقبال المراجعين والزوار حتى قبل نزولهم من مركباتهم والإجابة عن تساؤلاتهم مع تقديم الخدمة لكبار السن كإحضار الكراسي لهم أثناء انتظارهم لمركباتهم أو مساعدتهم بالدخول والخروج لحين وصول ذويهم، وهذه الخدمات لاقت استحسانًا من الزوار وإشادة بما يقدمونه لهم.

ويقوم الطاقم الطبي بدور بارز في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى باحترافية عالية جعلت منه محط أنظار يحرص الكثير من المراجعين في إجراء العديد من العمليات الطبية بداخله من خارج منطقة مكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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