أخبار عاجلة

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين -
الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته -
الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي -
الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه» -
موعد مباراة ليفربول وبورتو .. جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24-11- 2021 بتوقيت القاهرة -
الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عبدالعزيز الخيرية" بتبوك تتفاعل مع مناشدة أحد المواطنين لإيوائه

Print
بعد ساعات من نشر مناشدته عبر تم تداوله على مواقع التواصل

تفاعلت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك مع مناشدة أحد المواطنين، وذلك بعد أن ظهر في مقطع فيديو متداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطالب بإيوائه بعد أن تقطعت به السبل في مدينة تبوك.

وتفصيلاً، وجَّه الأمين العام للجمعية، الدكتور عبدالله بن بدوى الشريف، بعد ساعات قليلة على مناشدة المواطن، الجمعية بمتابعة حالته، والوقوف عليها. وتبيَّن أن المواطن اتخذ من أحد المواقع غير الصالحة للإيواء مسكنًا له، وحالته تستدعي التدخل العاجل؛ الأمر الذي قامت على إثره الجمعية بنقله من الموقع إلى إحدى الغرف الفندقية، وتأمينه بالاحتياجات الضرورية لحين اكتمال أوراقه الثبوتية من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، على أن يتم متابعة حالته بشكل دوري. علمًا بأن المواطن هو أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.

وأكد "الشريف" أن الجمعية تقف على مسافة واحدة من كل المحتاجين، وتتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، وأن أبوابها مفتوحة على الدوام لكل من تثبت حاجته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو

بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو

المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو)

المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو)

خالد الدرندلي: لم أتجاوز في حق الخطيب وبضحك من الشائعات (فيديو)

خالد الدرندلي: لم أتجاوز في حق الخطيب وبضحك من الشائعات (فيديو)

عامر حسين: لن أعلق على هتاف جماهير الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني (فيديو)

عامر حسين: لن أعلق على هتاف جماهير الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني (فيديو)