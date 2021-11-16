أخبار عاجلة

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين -
الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته -
الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي -
الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه» -
موعد مباراة ليفربول وبورتو .. جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24-11- 2021 بتوقيت القاهرة -
الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ننتج 14 مليار سنويًا.. «الزراعة»: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض

Print
ننتج 14 مليار سنويًا.. «الزراعة»: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض ننتج 14 مليار سنويًا.. «الزراعة»: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، لافتًا إلى أن استثمارات الثروة الداجنة تقترب من 100 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل، مؤكدًا أن مصر تنتج 14 مليار بيضة سنويًا.

وأضاف الصياد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر تعمل على توفير الأمصال واللقاحات في مواعيدها وبالكميات المطلوبة ويتم اتخاذ إجراءات لتقليل الإصابة بأنفلونزا الطيور.

وأكد أن مصر تستهدف تصدير الفائض من الدواجن للخارج، لافتًا إلى تخصيص 9 مواقع في الظهير الصحراوي بـ4 محافظات لهم جميع الموافقات للتيسير على المستثمرين، حتى يكون إنتاج الدواجن بعيدًا عن السكان لضمان سلامته، لافتًا إلى أن الموجود داخل المحافظات سيتم العمل على تطويره.

وأوضح أن المزارع القديمة الموجودة في الدلتا سيتم تحويلها من مزارع للتربية المفتوحة لمزارع للتربية المغلقة؛ وتكون ذات إنتاجية عالية ومضمونة.

ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة في الدواجن ستكون في الظهير الصحراوي، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك التحصينات اللازمة لحماية الدواجن من الإصابة بالإنفلونزا؛ مؤكدًا أن مصر تغطي أكثر من 50% من إنتاج هذه التحصينات.

وشدّد على أن مصر تغطي 90% من الأمصال الحيواني وتستورد 10% فقط، مشيرًا إلى أن أمصال الدواجن حوالي 20%.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمود الخطيب يدعو لضحايا بورسعيد خلال مباراة الأهلي والمصري (فيديو)

محمود الخطيب يدعو لضحايا بورسعيد خلال مباراة الأهلي والمصري (فيديو)

مصر للطيران تستقبل منتخب مصر أبطال العالم في الكاراتيه

مصر للطيران تستقبل منتخب مصر أبطال العالم في الكاراتيه

الخطيب: قمت بإعادة راتبي لاتحاد الكرة بعد الاستقالة من تدريب منتخب مصر

الخطيب: قمت بإعادة راتبي لاتحاد الكرة بعد الاستقالة من تدريب منتخب مصر

الخطيب: رشحت الجوهري لتدريب منتخب مصر ..وميلا توقع عودتي من الاعتزال

الخطيب: رشحت الجوهري لتدريب منتخب مصر ..وميلا توقع عودتي من الاعتزال