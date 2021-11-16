ننتج 14 مليار سنويًا.. «الزراعة»: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض

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قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، لافتًا إلى أن استثمارات الثروة الداجنة تقترب من 100 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل، مؤكدًا أن مصر تنتج 14 مليار بيضة سنويًا.

وأضاف الصياد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر تعمل على توفير الأمصال واللقاحات في مواعيدها وبالكميات المطلوبة ويتم اتخاذ إجراءات لتقليل الإصابة بأنفلونزا الطيور.

وأكد أن مصر تستهدف تصدير الفائض من الدواجن للخارج، لافتًا إلى تخصيص 9 مواقع في الظهير الصحراوي بـ4 محافظات لهم جميع الموافقات للتيسير على المستثمرين، حتى يكون إنتاج الدواجن بعيدًا عن السكان لضمان سلامته، لافتًا إلى أن الموجود داخل المحافظات سيتم العمل على تطويره.

وأوضح أن المزارع القديمة الموجودة في الدلتا سيتم تحويلها من مزارع للتربية المفتوحة لمزارع للتربية المغلقة؛ وتكون ذات إنتاجية عالية ومضمونة.

ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة في الدواجن ستكون في الظهير الصحراوي، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك التحصينات اللازمة لحماية الدواجن من الإصابة بالإنفلونزا؛ مؤكدًا أن مصر تغطي أكثر من 50% من إنتاج هذه التحصينات.

وشدّد على أن مصر تغطي 90% من الأمصال الحيواني وتستورد 10% فقط، مشيرًا إلى أن أمصال الدواجن حوالي 20%.