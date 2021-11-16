شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة جديدة

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كشف شقيق أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير شقيقه واستمراره فيا لزمالك الفترة المقبلة من عدمه بعد اعلانه تلقيه عرضا رسميا من نادي أهلي دبي المغربي .

وأكد لـ«المصري اليوم»ان شقيقه اليوم يمتلك عروضا مغرية من أندية مصرية وعربية لكنه لم يستقر على القرار النهائي في ظل علاقته الطيبة بجماهير وأعضاء النادي.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة المقبلة ببطولة الدوري الممتاز والتى يسعي فيها الابيض لتعويض هزيمته أمام الأهلي واستعادة نغمة الانتصارات في الدوري.