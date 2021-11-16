أخبار عاجلة

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين -
الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته -
الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي -
الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه» -
موعد مباراة ليفربول وبورتو .. جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24-11- 2021 بتوقيت القاهرة -
الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة جديدة

Print
شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة جديدة شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة جديدة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف شقيق أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير شقيقه واستمراره فيا لزمالك الفترة المقبلة من عدمه بعد اعلانه تلقيه عرضا رسميا من نادي أهلي دبي المغربي .

وأكد لـ«المصري اليوم»ان شقيقه اليوم يمتلك عروضا مغرية من أندية مصرية وعربية لكنه لم يستقر على القرار النهائي في ظل علاقته الطيبة بجماهير وأعضاء النادي.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة المقبلة ببطولة الدوري الممتاز والتى يسعي فيها الابيض لتعويض هزيمته أمام الأهلي واستعادة نغمة الانتصارات في الدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو

بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو

مرتضى منصور يتحدث عن مصير باتريس كارتيرون مع الزمالك بعد عودته (فيديو)

مرتضى منصور يتحدث عن مصير باتريس كارتيرون مع الزمالك بعد عودته (فيديو)

الزمالك يكشف حقيقة طرد فاروق جعفر وأزمة الدرديري

الزمالك يكشف حقيقة طرد فاروق جعفر وأزمة الدرديري

أمير مرتضى يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

أمير مرتضى يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا