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وعد المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بصرف مقدمات العقود، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن يحيى الكومي، خلال اجتماعه مع اللاعبين في الساعات الماضية، وعدهم بصرف الـ25% مقدمات عقود الموسم الجديد عقب مباراة الزمالك المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويتواصل مسؤولو الدراويش مع الشركة الراعية للنادي من أجل الحصول على جزء من المستحقات المتأخرة والمقدرة بحوالي 44 مليونا ونصف المليون جنيه، حتى يستطيع سداد مستحقات اللاعبين، وتدعيم الفريق بصفقات مميزة خلال الميركاتو الشتوي المقبلة.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك بعد غدٍ الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز. ويعاني الدراويش من النتائج السلبية منذ بداية الموسم الجاري، حيث تعرض للهزيمة في أول 3 مباريات بالدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وأخيرًا البنك الأهلي بهدف نظيف.