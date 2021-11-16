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"تعليم صبيا" يحصد مراكز متقدمة فى مسابقات الروبوت وجلوب وموهوب

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"تعليم صبيا" يحصد مراكز متقدمة فى مسابقات الروبوت وجلوب وموهوب "تعليم صبيا" يحصد مراكز متقدمة فى مسابقات الروبوت وجلوب وموهوب
"خرمي" يهنئ الطلاب والطالبات الفائزين ويقدم شكره للمساعدين للشؤون التعليمية

حقق طلبة تعليم صبيا مراكز متقدمة في مسابقات الروبوت وجلوب وموهوب على مستوى وزارة التعليم.

ففي مسابقة الروبوت WRO2021 حصد طالبات تعليم صبيا خمسة مراكز، حيث حقق فريق افتراضي زيروون robot light من المتوسطة الثانية بصبيا المركز الأول، وحصل على المركز الخامس فريق Falcon افتراضي زيروون من الثانوية الرابعة بصبيا، وحققت متوسطة عيبان جائزة تحدي الصعاب بفريق super robots- فيما كان المركز الرابع افتراضي زيروون من نصيب المتوسطة الثانية بصبيا وفريقray of light- وتحصل فريق الفئة المفتوحة من المتوسطة الأولى بصبيا على المركز الخامس.

وفي برنامج جلوب البيئي الدولي واصل قسم النشاط الطلابي العلمي إنجازاته وحضوره العالمي بعد تصدر ثلاث مدارس بنات لوحة شرف وكالة ناسا العالمية وحصدها ١٢ وسام شرف في الربع الثالث من العام ٢٠٢١م حيث حصلت متوسطة وثانوية المطعن على ٧ أوسمة، وحققت ثانوية صبيا الأولى ٤ أوسمة، فيما حصدت ثانوية الشقيري وسام شرف في هذا البرنامج.

واجتاز خمسة طلاب وطالبات اختبار (موهوب 2) وتأهلوا لملتقى الشتاء ضمن برنامج موهبة لأجل الاستعداد للمنافسات الدولية في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، والمتأهلون هم وسن جعفري في الرياضيات، وأحمد مشيخي، وحلا غزواني في العلوم، وغزل الحازمي، وكاذية غزواني في الأحياء.

فيما هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلبة المجتازين لمسابقة موهوب والمدارس الحاصلة على مراكز متقدمة في مسابقة الروبوت وبرنامج جلوب، وشدد على أهمية هذه المسابقات في إكساب الطلبة مهارات البحث العلمي، واستثمار طاقاتهم وتعزيز مهاراتهم، وتطوير العملية التعليمية في التخصصات العلمية بما يحقق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

وقدم (الخرمي) شكره للمساعدين للشؤون التعليمية وقسمي النشاط الطلابي بنين وبنات لتفاعلهم وتميزهم الدائم في المشاركة، وتمثيل الوزارة والإدارة في مختلف البرامج والمسابقات، متمنيًا للإدارة المزيد من التميز والإنجازات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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