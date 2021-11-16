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قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن هناك نحو 20 ألف نوع من الجراد، ويتم تقسيمها إلى مجموعات منها الصحراوي والمصري والأسترالي والبني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الجراد الصحراوي موطنه شرق السودان وإثيوبيا واريتريا ويوجد منه في اليمن والسعودية.

وأضاف الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن هناك أناس يأكلون الجراد الصحراوي ولكن في مصر لا يتم أكله نظرًا لصغر حجمها وغياب ثقافة التغذي عليه.

وأردف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد: يهاجر الجراد صوب البحر الأحمر وقت حدوث الأمطار، حيث إن هذا موسم تكاثره وهجرته.

وأتم قائلا: إنه تم السماح بأكل الجراد في أوروبا لاحتوائه على نسبة بروتين عالية تصل إلى 62 %، كما أثبتت دراسات فوائد دهون الجرائد بالنسبة للكولسترول.