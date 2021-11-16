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محافظ الغربية يتابع معدلات العمل بمراكز شباب مبادرة «حياة كريمة»

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محافظ الغربية يتابع معدلات العمل بمراكز شباب مبادرة «حياة كريمة» محافظ الغربية يتابع معدلات العمل بمراكز شباب مبادرة «حياة كريمة»

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن الجولات اليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي للوقوف على نسب تنفيذ المشاريع من أرض الواقع ولمتابعة سير الأعمال وضمان انتهاء المشاريع في الوقت المحدد لها، إلى جانب إزالة كافة المعوقات والتحديات التي قد تعيق انتهاء الأعمال، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، يرافقه الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مدينة زفتى والدكتورة زينب سامي منسقة مؤسسة حياة كريمة بالغربية.

بدأت الجولة بتفقد مركز شباب دهتورة والذي تتم به أعمال إحلال وتجديد للملعب الخماسي وإنشاء سور بتكلفة ٤ مليون جنيه، كما تفقد أعمال رفع كفاءة المبنى الإداري وإنشاء سور لحديقة الطفل لمركز شباب حانوت، وكذلك أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب كفر حانوت وتجديد الملعب الخماسي وتشطيب السور وإنشاء صالة رياضية لخدمة سكان القرية البالغ عددهم عدد ٢٦٦٨ نسمة.

واسْتُكْمِلَتْ الجولة بتفقد الأعمال بمركز شباب كفر سنباط والذي تتم به أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري وإنشاء ملعب قانوني لخدمة ٧٦٨٢ نسمة، كما تابع المحافظ بنفس القرية أعمال التطوير بمركز طب الأسرة وكذلك مركز صحة الأسرة والجاري أعمال تطويرهم ورفع كفاءتهم أيضاً.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمراكز شباب (عبدالأحد جمال الدين بشرشابة، ميت المخلص، كفر السنادية، كفر السحيمية وكفر حسين«، حيث وجه بسرعة البدء في أعمال الإحلال والتجديد.

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد الأعمال الجارية بالمجمع الخدمي بنهطاي للاطمئنان على سير الأعمال ومعدلات التنفيذ التي وصلت إلى ٨٠٪، وكذلك الأعمال الجارية بالنقطة الوسيطة بزفتى.

المصرى اليوم

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