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بعد استغاثته بالسيسي.. نجاح العملية الجراحية للطفل هادي ووالده يشكر الرئيس ()

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بعد استغاثته بالسيسي.. نجاح العملية الجراحية للطفل هادي ووالده يشكر الرئيس (فيديو) بعد استغاثته بالسيسي.. نجاح العملية الجراحية للطفل هادي ووالده يشكر الرئيس ()

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كشف محمدي والد الشاب هادي، تفاصيل الحالة الصحية لإبنه، بعد إجراء العملية الجراحية له، من قبل وزارة الصحة، بعدما استجاب الرئيس لحالته فور عرض تفاصيل الحالة على شاشة صدى البلد، الأسبوع الماضي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن العملية نجحت وهادي موجود في الرعاية المركزة منذ يومين.

ووجه محمدي والد الشاب هادي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لعلاج ابنه، قائلا: «أحسن كلام في الدنيا مش هيوفي حق الرئيس الإنسان العطوف»، مضيفا «الرئيس السيسي رجل عظيم وربنا يخليه لمصر والمصريين ويقويه».

كما وجه الشكر للإعلامية عزة مصطفى واصفا إياها بأنها بنت بلد، وأخت وأم لكل الناس، موجها الشكر كذلك لقناة صدى البلد، لعرض حالته .

المصرى اليوم

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