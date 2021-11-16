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"الندوة العالمية" تقيم مهرجانًا للشعر والأدب في السنغال بمشاركة 58 مبدعًا

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"عيد" عبّر عن امتنانه للدعم السعودي للمسابقات التي تخدم اللغة العربية

أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال مهرجان الشعر والأدب عبر مسابقة نوعية شارك فيها (58) مبدعًا من الأدباء والموهوبين في مجالي الشعر والنثر على مدار (20) يومًا.

وقد لاقى المهرجان استحسان المثقفين والمعنيين باللغة العربية وعلومها في السنغال، وتم تقييم الأعمال المقدمة عبر لجنة تحكيم من المتخصصين حيث فاز (7) مشاركين نالوا جوائز قيمة.

فيما حضر حفل التوزيع وتكريم الفائزين في ختام المهرجان الدكتور عبدالله لام رئيس تنسيقية الجمعيات الإسلامية بالسنغال والمدرس بكلية الدراسات الإفريقية، حيث أثنى على جهود الندوة في رعاية الشباب ودورها البارز في خدمة اللغة العربية بالسنغال.

وعبّر مدير مكتب الندوة في السنغال فتحي عيد عن امتنانه العميق للمملكة العربية حكومةً وشعبًا في دعمهما المتواصل لهذه البرامج التي تخدم اللغة العربية وتعزز التواصل مع شعوب العالم، وترسخ العلاقة والصلة مع بلاد الحرمين الشريفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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