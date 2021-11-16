أمريكا تعتزم الاستمرار في بيع المقاتلة الشبح "إف-35" للإمارات

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"ريسنيك" اشترطت التوصل لالتزامات قبل وأثناء وبعد التسليم

أفادت ميرا ريسنيك نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة تعتزم المضي قدمًا في بيع 50 طائرة مقاتلة شبح إف-35 لدولة الإمارات.

وقالت ميرا ريسنيك في مكالمة مع الصحفيين: "نواصل التشاور مع المسؤولين الإماراتيين للتأكد من أن لدينا تفاهمًا متبادلا واضحًا لا لبس فيه فيما يتعلق بالالتزامات والإجراءات الإماراتية قبل وأثناء وبعد التسليم"، دون أن توضح ما هي هذه الالتزامات، وفقًا لـ"رويترز".

وتباطأ بيع 50 طائرة حربية إف-35 للإمارات وسط مخاوف في واشنطن بخصوص علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي في البلاد.