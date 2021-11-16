أمير حائل يزور "الشمري" بعد عودته من رحلته العلاجية لأرض الوطن

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شكره على ما قام به من بطولات في الحد الجنوبي

زار الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل، اليوم، العسكري فيصل بن حمود الشمري في منزله في حائل؛ بعد عودته لأرض الوطن، بعد تلقيه العلاج عقِب إصابته بالحد الجنوبي.

وأكد أمير حائل، أنه يعتز بما يقدمه أبطال الحد الجنوبي، الذين سطروا هذه الملحمة العظيمة، فيما شكر سموه البطل الشمري على ما قام به من بطولة في ذوده عن الوطن الغالي.

وكان مقطع فيديو، قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال والدة الشمري له، وإعداد أهله حفلاً مبسطاً له.

يشار إلى أن "الشمري"، كان قد أصيب في الحد الجنوبي بإصابات خطيرة، تمثلت ببتر يده، وانشقاق معدته وخروج امعائه، وتوقف قلبه مرتين، حتى تم إسعافه، ونقله لخارج الوطن لتلقي العلاج، فيما استشهد زميله في نفس المعركة.